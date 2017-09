Sean Penn krijgt hoofdrol in serie van House of Cards-bedenker

Dat meldt The Hollywood Reporter woensdag. Het verhaal draait om een interplanetaire kolonisatie op de planeet, maar zal zich ook focussen op het leven op aarde en de geliefden van de deelnemers aan de missie.

Het sciencefiction-drama zal acht afleveringen krijgen en te zien zijn via de Amerikaanse streamingsdienst Hulu. Bedenker van The First is Beau Willimon, die tevens de bedenker is van de Netflix-hit House of Cards (met Kevin Spacey in de hoofdrol en Robin Wright, de ex van Penn).

De productie van de serie gaat dit jaar van start, zodat het eerste seizoen van The First in 2018 van start kan gaan.

Friends

Sean Penn (57) speelde nooit eerder een vaste rol in een televisieserie, maar wel diverse gastrollen in onder meer Friends, Two and a half Men en Ellen.

De streamingsdienst Hulu maakte eerder het drama The Handmaid's Tale. Deze serie, met Elisabeth Moss in de hoofdrol, won afgelopen weekend onder meer de Emmy voor beste dramaserie.