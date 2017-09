Ook Linda Hamilton in nieuwe Terminator-film

Dat meldt Deadline. De actrice (60) speelde in de eerste twee films (Terminator uit 1984 en Terminator 2: Judgment Day, gemaakt in 1991) het personage Sarah Connor.

"Aangezien ze veel heeft betekend voor het actiegenre destijds, is het een enorm statement dat deze doorgewinterde krijger weer terugkeert", vertelde regisseur James Cameron bij de aankondiging van het nieuws. "Er zijn in films genoeg vijftig- en zestigjarigen die de slechteriken vermoorden, maar er is geen voorbeeld van een vrouwelijk personage dat dit doet."

Cameron regisseerde Schwarzenegger en Hamilton destijds in de eerste twee Terminator-films. Hij zal dit keer optreden als producent. Tim Miller, die eerder Deadpool maakte, zal de regie op zich nemen. Het is de bedoeling dat de nieuwe Terminator-films uitgebracht worden in een trilogie. Het is niet bekend of Hamilton in een of meerdere films van de reeks gaat spelen.