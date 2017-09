Britse film van regisseur Ate de Jong verkocht aan Netflix

De film zal vanaf eind november in de VS op de zender te zien zijn, zo maakte zijn woordvoerder maandag bekend.

Netflix kocht de rechten voor de film op het Festival van Toronto, dat vorige week plaatsvond.

De 'moderne variant op Romeo en Julia', zoals De Jong de film zelf omschreef, vertelt over een vrouw uit een gefortuneerde Joodse familie in Londen en een fietskoerier uit een arbeidersstadje in Wales die verliefd worden. Hun relatie wordt echter zwaar op de proef gesteld als beide families elkaar voor het eerst ontmoeten.

De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Johnny Flynn, die eerder ook te zien was in de verfilming van het beroemde boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. De vrouwelijke hoofdrol is voor de Britse actrice Lydia Wilson (About Time).

Groot-Brittannië

Het is het tweede project dat De Jong in korte tijd in Groot-Brittannië heeft gedraaid. Eerder maakte de Nederlander de martelthriller Deadly Virtues: Love. Honour. Obey, die aan diverse landen werd verkocht, waaronder de Verenigde Staten.

De Jong vertrok naar het Verenigd Koninkrijk nadat hij in Nederland het geflopte oorlogsdrama Het Bombardement met zanger Jan Smit in de hoofdrol had gemaakt.

Love is Thicker than Water draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.