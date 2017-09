Openingsfilm Nederlands Film Festival donderdag in 20 zalen in première

Dat heeft het NFF maandag bekendgemaakt. Tickets voor deze speciale vertoningen zijn nu verkrijgbaar.

Tulipani is een tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnoodramp van 1953 naar Zuid-Italië fietst. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber, Anneke Sluiters en de Italiaanse ster Giancarlo Giannini. B

Bij het grote publiek is Giannini vooral bekend van zijn rollen in de Bond-films Casino Royale en Quantum of Solace en Hannibal, het vervolg op klassieker The Silence of the Lambs.

Italiaans temperament

NFF-directeur Willemien van Aalst prijst Tulipani als 'een oer-Hollandse film met Italiaans temperament. Origineel en sprankelend. Heerlijke, betoverende cinema.' Regisseur Mike van Diem, die in 1998 een Oscar won voor Karakter, nam de regie over van Marleen Gorris (Antonia) toen zij op de set last kreeg van een burnout.

Het Nederlands Film Festival vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 29 september. Distributeur September Film brengt Tulipani donderdag uit in de bioscopen.