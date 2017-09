President Trump onder vuur tijdens Emmy Awards

De presentatie van de show was in handen van komiek Stephen Colbert die de Amerikaanse president welkom heette: "Want hij schijnt erg veel televisie te kijken".

Ook de voormalige woordvoerder van Trump, Sean Spicer, maakte onverwachts zijn opwachting: "Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit. Punt uit!", riep hij de zaal toe. Hij bespotte daarmee ook zichzelf: Spicer was degene die de bewering dat Trump meer bezoekers had dan Barack Obama bij zijn inauguratie moest verdedigen.

Daarnaast gebruikten sommige sterren de introductie van de genomineerden of hun dankwoord om, meestal subtiel, kritiek te leveren op de president.

Winnaars

Donald Glover won een Emmy voor beste acteur in een komedieserie voor zijn rol in Atlanta. Ook kreeg hij de prijs voor beste regie voor een aflevering van de serie.

Actrice Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij de Emmy voor de beste actrice in een komedieserie voor haar rol als Selina Meyer in Veep. Zender HBO liet begin september weten dat de show over de fictieve (vice)president van de Verenigde Staten stopt na het zevende seizoen.

Black Mirror

Dat geldt niet voor Black Mirror, waarvan het vierde seizoen dit najaar wordt verwacht. De aflevering San Junipero uit het derde seizoen werd bekroond als beste TV-film. Bedenker en schrijver Charlie Brooker won het gouden Emmybeeldje voor de serie.

De van origine Britse serie werd in 2015 aangekocht door Netflix die het derde seizoen, met de aflevering San Junipero, uitbracht.

Nicole Kidman

Big Little Lies, de dramaserie met Nicole Kidman en Reese Witherspoon, won de Emmy voor beste miniserie. Kidman kreeg daarnaast de prijs voor haar acteerwerk in de show. De Australische actrice vroeg tijdens haar dankwoord na het ontvangst van haar eerste Emmy aandacht voor een van de thema's in de serie: huiselijk geweld.

"Het is een onbesproken probleem, er hangt veel schaamte omheen", zei Kidman.