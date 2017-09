Veep wint Emmy voor beste komedie, Handmaid's Tale is beste drama

Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde keer op rij de Emmy voor haar hoofdrol in Veep als Selina Meyer, de fictieve (vice)president van de Verenigde Staten.

Komiek, acteur en regisseur Donald Glover mocht een Emmy voor de beste mannelijke hoofdrol in een komedieserie mee naar huis nemen voor Atlanta. Ook zijn regisseerwerk bij die serie werd bekroond.

The Handmaid's Tale-ster Elisabeth Moss kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie en medespeelster Ann Dowd sleepte die voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht.

De prijs voor de beste mannelijke hoofdrol in een dramaserie was voor Sterling K. Brown, voor zijn rol in This Is Us, een serie over de overeenkomsten en verschillen tussen een groep mensen die allemaal dezelfde geboortedag hebben.

De satirische talkshow Last Week Tonight with John Oliver won de prijzen voor beste entertainment-talkshow en het beste schrijfwerk in die categorie. Black Mirror won beste televisiefilm en Big Little Lies kreeg de prijs voor beste miniserie.

Churchill

John Lithgow won de Emmy voor de beste mannelijke bijrol voor zijn rol in de serie The Crown. De 71-jarige Amerikaanse acteur speelt in de populaire serie van Netflix de Britse premier Winston Churchill, destijds de belangrijkste adviseur van de koningin Elizabeth II.

Alec Baldwin en Kate McKinnon ontvingen beide de prijs voor beste bijrol in een comedyserie voor hun persiflages van, respectievelijk, de Amerikaanse president Donald Trump en zijn voormalige verkiezingsrivale Hillary Clinton.

Sean Spicer

De presentatie van de 69e editie van de Emmy's was in handen van de Amerikaanse komiek Stephen Colbert, die meerdere malen uithaalde naar Trump.

De avond werd opgeluisterd door een verrassingsoptreden van de gewezen woordvoerder van Trump, Sean Spicer. Die grapte dat de Emmy's van dit jaar de bestbekeken uitreikingsceremonie aller tijden waren. Hij verwees daarmee naar een persconferentie aan het begin van de regeerperiode van Trump, waar Spicer beweerde dat het publiek voor de inauguratie veel groter was dan bleek uit foto's en video-opnames.