Regisseur Ate de Jong krijgt Britse ereprijs

Het evenement, dat in het leven is geroepen om de 'independent cinema' te promoten, vindt plaats van 20 september tot en met 1 oktober. Een Artist in Residence neemt deel aan internationale panels en geeft diverse masterclasses tijdens het festival. Daarnaast neemt De Jong plaats in de jury voor beste speelfilm uit het Verenigd Koninkrijk.

Guy Ritchie (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Sherlock Holmes, King Arthur: Legend of the Sword) ontving dit jaar de Raindance Auteur Award.

"Het is een enorm voorrecht om een lange carrière als speelfilmmaker te mogen hebben", stelt De Jong. "We kennen allemaal de grote namen, maar dat zijn er niet zoveel. De meeste filmmakers, ik ook, moeten knokken om te overleven. Film maken brengt een ongelooflijke emotionele rijkdom, voor mij wordt dit nu bekroond met deze bekroning."

Op het festival worden de meeste Engelstalige films getoond die De Jong heeft gemaakt, waaronder Drop Dead Fred, Highway To Hell, Deadly Virtues: Love. Honour. Obey en zijn meest recente productie Love Is Thicker Than Water.

De Jong maakte in Nederland de film Het Bombardement.