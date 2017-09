Lena Dunham werkt aan nieuwe televisieserie

Dat onthult de 31-jarige actrice aan People Magazine. Samen met Konner, een van de schrijvers van Girls en met wie zij samen een productiebedrijf runt, is Dunham bezig met een nieuw project.

"We zijn weer terug", vertelde ze vrijdag op een feestje ter ere van het tweejarig jubileum van Lenny Letter, de feministische nieuwsbrief die zij samen met Konner bedacht.

Details over de nieuwe serie kon de actrice nog niets onthullen. "Wel is het zeker dat je meer ongemakkelijke situaties zal zien en ook weer personen die hun donkere kant onthullen."

Druk

In oktober komt er op HBO een televisiefilm uit die is gemaakt door Dunham en Konner. Ook zijn zij bezig met een documentaireserie over Lenny Letter. "We hebben het druk", aldus Dunham.

De serie Girls, die draait om vier vriendinnen die leven in New York, kreeg in totaal zes seizoenen waarvan het laatste in 2017 te zien was. De serie won diverse prijzen, waaronder een aantal Golden Globes.