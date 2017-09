Ruben van der Meer krijgt 'hoofdrol' in animatiefilm over stripfiguur Heinz

Regisseur Piet Kroon, die jarenlang in Hollywood werkte, is teruggekeerd naar Nederland om het project te leiden. "Het is heel bijzonder om te doen", vertelt Van der Meer. "Normaal spreek je doorgaans een tekenfilm in die al helemaal klaar is. Maar nu kan ik veel meer bijdragen aan het personage."

De acteur spreekt dialogen en scènes in op basis van storyboards of schetsen. Het verhaal wordt mede voltooid naar aanleiding van die sessies, waarvan afgelopen week de eerste plaatsvond.

Lange adem

De eerste plannen voor een avondvullende animatie over de beroemde stripkat dateren al uit 2001. In het scenario dat er nu ligt, gaat Heinz op zoek naar zijn kind dat hij kwijtgeraakt is. De geestelijk vaders van de stripserie, René Windig en Eddie de Jong, zijn artistiek bij het project betrokken.

Het budget van Heinz: The Movie is zo'n 2 miljoen euro. Een deel van het budget is vorige jaar bij elkaar gebracht via het crowdfunding-platform Cinecrowd.

Gouden Kalf

De film wordt mede geproduceerd door Burny Bos, die verantwoordelijk was voor hits als Minoes, Ja zuster nee zuster en Abeltje.

Het is de bedoeling dat Heinz in 2018 in de bioscopen te zien is. Van der Meer was eerder onder meer te zien in films als De Masters, De Zevende Hemel en Plan C. Voor die laatste rol ontving hij een Gouden Kalf-nominatie.