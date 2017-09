Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Vier briljante tienermeisjes worden in Project MC² geheim agent en maken gebruik van wetenschap, technologie en Instagram om slechteriken in te rekenen. In Spirit is te zien hoe het pittige stadsmeisje Lucky een band opbouwt met een wild paard. Zig de eiland-hyena doet er in in Zig & Sharko alles aan om zijn klauwen te zetten in Marina de zeemeermin.

Een compleet mislukt alchemie-ritueel in In Fullmetal Alchemist waardoor broers Edward en Alphonse Elric flinke verwondingen oplopen. In het eerste seizoen van Greenhouse Academy komen tieners Alex en Haley aan op een chique kostschool en stuiten daar op rivaliteit, romantiek en een mysterie. Deadman Wonderland vertelt het verhaal van een leerling die onterecht wordt beschuldigd van de massamoord op zijn klasgenoten.

Een stadje in Maine is in het zesde seizoen van Once Upon a Time weer epicentrum van sprookjes en fantasie-elementen. Wanneer de ex-vampier Koyomi tot mens wordt gemaakt door een vreemde dakloze man, helpt hij in Bakemonogatari andere middelbare scholieren met hun bovennatuurlijke problemen. Bandiet Vash the Stampede, die een hoge prijs op zijn hoofd heeft staan, zwerft in Trigun van stad naar stad op een verlaten planeet die op het Wilde Westen lijkt.

In Nisemonogatari zoekt scholier Koyomi Aragi bovennatuurlijke krachten op. VeggieTales in the City geeft Larry, Bob en hun Groentevriendjes weer een podium om kleurrijke, inspirerende verhalen uit stad en achtertuin te delen. RuPaul presenteert in RuPaul's Drag Race een "legendarisch" talentenjachtprogramma. American Horror Story heeft bovennatuurlijke angsten en alledaagse verschrikkingen als stralende middelpunt.





Films

The Electric Horseman vertelt het verhaal van cowboy Sonny die door het land trekt om reclame te maken voor een graanontbijt. Nadat zijn ex-vrouw is ontvoerd en zijn broer hiervan de schuld krijgt, begint een DEA-agent in Misfire een eenmansoorlog tegen de drugskartels tussen de VS en Mexico. Terwijl geweld en diep geïnfiltreerde corruptie hoogtij vieren in het New York van de jaren 80, probeert Abel Morales zijn stookolie-business op correcte manier uit te breiden in A Most Violent Year.

Rumble heeft een ex-MMA-kampioen in de hoofdrol die nu gevechten fikst in Mexico en in zijn vrije uurtjes zijn vriendin probeert te redden. The Secret in their Eyes is het verhaal van een moeder die naar 13 jaar nog altijd zoekt naar de moordenaar van haar dochter. Nog meer tegenspoed in 90 Minutes In Heaven waarin dominee Don Piper (even?) overlijdt.

Falling heeft Muna's liefde voor haar echtgenoot als onderwerp; zal ze hem trouw blijven wanneer hij in coma raakt en ze een nieuwe man ontmoet? Een middelbare school wordt opgeschrikt door vandalisme maar de verdachte zegt in het satirische American Vandal onschuldig te zijn. Minder onschuldig zijn de mannen van Jackass; in Jackass 3.5: The Explicit Movie gaat het team van Jackass op zoek naar de grenzen van fatsoen.

Drie goede vrienden besluiten het in The Night Before minstens zo bont te maken. In één van 's werelds beste vervolgfilms (The Godfather: Part II) meer van de saga van twee generaties Corleone aan de macht. Honger en haaien op en onder een Amerikaans marineschip in Men of Courage. Een dief die vroeger voor de CIA werkte, moet in Larceny voor een CIA-operatie infiltreren in een geheime Mexicaanse gevangenis.

Meer intriges in The King's Gardens waarin een jonge vrouw wordt ingehuurd om een tuin te ontwerpen in Versailles voor Lodewijk XIV. Taken draait om de vraag of een vader iets ergers kan overkomen dan via een mobiele telefoon machteloos getuige te zijn van de ontvoering van zijn dochter. Nog meer kommer en kwel in Taken 2 (Bryan Mills krijgt wraakzuchtige kidnappers op zijn dak) en Taken 3 (de ex-CIA agent stort in wanneer hij van moord beschuldigd wordt).

Docu's

Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock draait volledig om het leven van rockfotograaf met de toepasselijke naam Mick Rock. In Strong Island belicht een filmmakker de gewelddadige dood van zijn broer en het vrijuit gaan van diens dader. Eveneens een tragisch verhaal in TIME: The Kalief Browder Story. Hierin is te zien hoe een tiener drie jaar lang zonder veroordeling in de gevangenis doorbrengt.

Wie graag meer leert over het leven van een ex-Beatle kan afstemmen op George Harrison: Living in the Material World van Martin Scorsese. In Foo Fighters: Back and Forth zie je hoe een kleine band wereldberoemd wordt. Een vijfjarig meisje begint aan een barre tocht om te overleven tijdens de plotselinge opkomst en het schrikbewind van de Rode Khmer in Cambodja in First They Killed my Father. Negen mensen uit de LHBT-gemeenschap van Puerto Rico praten in Mala Mala over hun seksuele transformatie.