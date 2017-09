Isa Hoes en Henry van Loon lezen script Van God Los op NFF

Het scenario wordt in de Stadsschouwburg in Utrecht live voorgelezen door de acteurs, in het bijzijn van scenarist Paul Jan Nelissen en regisseur Pieter Kuijpers.

Hoes, Klaver en Van Loon lezen de drie hoofdrollen, die in de film werden gespeeld door Tygo Gernandt, Egbert Jan Weeber en Angela Schijf. De bijrollen worden voorgelezen door Kiki van Deursen, Thomas Cammaert en Arne Toonen.

Van God los, geïnspireerd op de Bende van Venlo die begin jaren '90 huishield in Limburg, vertelt over een groep vrienden die langzaam maar zeker de criminaliteit in glijden. Kuijpers wilde met de film vooral laten zien hoe schijnbaar gewone jongeren toch kunnen vervallen tot crimineel gedrag. Dit uitgangspunt vorm ook de basis van de BNN-serie Van God los, waarvan komende week het vierde seizoen begint.

Ali B

De film Van God los trok in 2003 zo'n 200.000 bezoekers. De "openbare reading" vindt plaats ter ere van de 15e verjaardag van de film, begin 2018. Bovendien wil schrijverscollectief Winchester McFly met het initiatief meer aandacht vragen voor het Nederlandse scenario.

Het is de bedoeling dat het een jaarlijkse traditie wordt. "Denk aan Soldaat van Oranje, maar dan bijvoorbeeld met Ali B die de zinnen van Erik Hazelhoff Roelfzema voorleest", aldus een woordvoerder van het collectief. De kaartverkoop voor de ‘script reading’ is van start gegaan. Kaarten zijn te koop via de website van het NFF.