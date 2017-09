Saw-regisseur James Wan produceert remake Nederlandse horrorfilm

Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Wan doet dit samen met producent Chris Bender (Final Destination) voor studio New Line, die momenteel een grote hit heeft met de Stephen King-verfilming IT. Van den Brink zal de Amerikaanse remake ook zelf regisseren. Het wordt zijn speelfilmdebuut. Hoofdrolspelers zijn nog niet bekend.

Sweet Tooth van de Nederlandse regisseur Nico van den Brink vertelt over een vrouw die in een groot flatgebouw woont en zich ergert aan de lawaaiige kinderen van de bovenburen. De korte film was in juli voor het eerst in Noord-Amerika te zien op het Filmfestival van Montreal.

Van den Brink studeerde in 2014 af aan de Filmacademie in Amsterdam. Daarvoor volgde hij de opleiding media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.