Dunkirk brengt wereldwijd half miljard dollar op

Dat heeft Deadline berekend op basis van de bezoekersaantallen in 52 landen waar de film te zien is.

De remake van horrorfilm It en Spider-Man: Homecoming waren de afgelopen week de best bezochte films in de bioscopen. Met name in China werd de nieuwe film over superheld Spider-Man goed ontvangen en wist ruim 70 miljoen dollar (59 miljoen euro) binnen te halen.

Dunkirk kostte zo'n 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) om te maken en heeft zichzelf dus ruim terugverdiend. De oorlogsfilm over de slag bij Duinkerken, met onder andere zanger Harry Styles en acteur Cillian Murphy in de hoofdrol, kreeg goede kritieken. Met name de visuele en bijzondere chronologische vertelling van het verhaal door regisseur Christopher Nolan werden geprezen.