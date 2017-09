Jim Carrey speelt hoofdrol in televisieserie van Michel Gondry

De acteur gaat de hoofdrol spelen in de komedieserie Kidding, waarvan Gondry ook de regie op zich zal nemen. Dat meldt Deadline donderdag.

Er zullen in elk geval tien afleveringen worden gemaakt van de serie, die uitgezonden gaat worden door de Amerikaanse betaalzender Showtime. Elke aflevering zal dertig minuten duren.

Carrey gaat de rol spelen van Jeff, een kindertelevisie-icoon met een miljoenenimperium. Wanneer zijn gezin uiteen dreigt te vallen, komt hij erachter dat hij niets heeft aan de wijsheden die hij zijn jonge publiek al jaren probeert bij te brengen.

Magnetisch

"Deze rol gaat ervoor zorgen dat het publiek zich afvraagt waarom ze hem zo lang niet op televisie hebben gezien", zegt David Nevins, de directeur van Showtime. "We kunnen uitkijken naar een onweerstaanbare, vulcanische en emotionele kijkervaring."

Dit is de eerste grote televisierol voor Carrey sinds hij speelde in het sketchprogramma In Living Color, waarin hij van 1990 tot 1994 meespeelde. De Franse regisseur Gondry won voor zijn script van Eternal Sunshine of the Spotless Mind een Oscar.