Jennifer Lawrence stopt voorlopig met acteren

"Ik neem even pauze", zo kondigt Lawrence aan in het Amerikaanse programma Today, meldt US Weekly donderdag. "Ik heb voor de komende twee jaar niets gepland."

Hoe ze de komende periode gaat vullen, weet Lawrence nog niet. "Misschien begin ik wel met pottenbakken", grapt de actrice, die overigens niet uitsluit dat ze al eerder terug is. "Ik wil gewoon even pauze nemen. Misschien ben ik er over zes maanden alweer."

Sinds 2010 verscheen er elk jaar op zijn minst één film waarin Lawrence een rol speelde. Daar tussen zitten hits als Silver Linings Playbook, American Hustle, Joy en de Hunger Games-serie. De laatste, de horrorfilm Mother!, kwam deze maand uit.