Recensieoverzicht: Mother! is 'geen film voor iedereen'

Trouw - Vijf sterren

"Om het voorzichtig te stellen: dit is zonder meer de meest waanzinnige, over de top metaforische horrorfilm die in 2017 in de bioscoop te zien zal zijn. (...) Het is een film over de wereld die neemt totdat je niks meer te geven hebt. Over emotionele versus intellectuele verbondenheid, over mannen en vrouwen. Boven alles is het een film over liefde die verdwijnt."

AD - Vier sterren

"Mother! is - zoveel is duidelijk na de eerste reacties op de wereldpremière in Venetië - geen film voor iedereen. (...) Er zijn verwijzingen naar de bijbel, Rosemary's Baby en Amerikaanse literatuur. De vertolking van Jennifer Lawrence is een van de meest intense vrouwenrollen in jaren. Door haar angstige ogen belandt de kijker in een spiraal van waanzin, angst en horror."

NRC - Vijf sterren

In drie golven verandert het idyllische huis in het korenveld van 'Moeder' (Jennifer Lawrence) en 'De Dichter' (Javier Bardem) van een hof van eden in een Inferno. (...) Regisseur Aronofsky vliegt met zijn nieuwste film mother! akelig dicht langs de zon. Wat wil hij vertellen, de geschiedenis van de mensheid, de Bijbel, een ecologische Apocalyps? De film is in ieder geval zeer meeslepend."

De Telegraaf - Drie sterren

"Helse vlammen omringen hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence. Tot haar van angst en pijn vertrokken gezicht plaats maakt voor een vredig ochtendtafereel. Black swan-regisseur Darren Aronofsky brengt begin en einde samen in de eerste scènes van zijn nieuwe film Mother!, een Faustiaanse horrorvertelling die bol staat van de symboliek. (...) Lang niet alle aangesneden thema’s komen daarbij goed uit de verf, maar toch raak je als kijker achteraf niet snel uitgepraat over deze indringende en compromisloze koortsdroom. Helaas mist zijn fascinerende horrorpuzzel Mother! wel wat essentiële stukjes."

​De Volkskrant - Vijf sterren

"In Mother!, zijn uitzinnigste, onvoorspelbaarste, akeligste en ook grappigste film tot nu toe, strooit schrijver-regisseur Darren Aronofsky met hartmotieven. Lawrence' personage lijkt zelf hartproblemen te hebben (waarvoor ze in de badkamer een akelig fluorescerend goedje drinkt), terwijl in de spouwen een vlezig weefsel bonst. (...) Mogelijk voel je je als kijker genaaid door Aronofsky's bandeloosheid. Maar zelfs dan is het fabuleus, hoe hij een beklemmend acteursduet uitbouwt tot een apocalyps van Jeroen Bosch-achtige proporties."