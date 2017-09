Sopranos-acteur Frank Vincent (78) overleden

De Amerikaan stierf woensdag na complicaties bij een openhartoperatie in een ziekenhuis in New Jersey, zo melden Amerikaanse media. Vincent had vorige week een hartaanval gehad.

Vincent debuteerde naast Joe Pesci in Death Collector van Ralph DeVito in 1975. Regisseur Martin Scorsese gaf hem vervolgens een rol in Raging Bull (1980). Vincent had een Italiaanse achtergrond en speelde maffia-rollen in Goodfellas (1990) en Casino (1995). Van 2004 tot 2007 speelde hij in The Sopranos de gangster Phil Leotardo, de tegenstander van Tony Soprano.

Naast zijn carrière als acteur leende hij zijn stem aan de videogameserie Grand Theft Auto. Vincent was daarnaast muzikant, producent en schreef het boek A Guy's Guide to Being A Men's Man.