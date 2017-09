J.J. Abrams opnieuw schrijver en regisseur voor Star Wars

Dat meldt de officiële website van de filmreeks.

Abrams werkte eerder voor Star Wars met The Force Awakens in 2015. Dat deel wordt gezien als het begin van een nieuwe periode voor deze science fiction-films. Verder is de New Yorkse schrijver en regisseur onder meer bekend omdat hij een van de makers is van de serie Lost.

De nieuwe Star Wars-film zal hij samen met Chris Terrio schrijven, die eerder het scenario schreef voor films als Argo en Batman vs. Superman: Dawn of Justice. De producenten zijn Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Abrams, Bad Robot en Lucasfilm.

Kathleen Kennedy zegt over Abrams: "Met The Force Awakens heeft J.J. iets gemaakt waar we allemaal op gehoopt hadden. Ik ben heel enthousiast dat hij terugkomt om deze trilogie af te sluiten."

De release van de film staat gepland op 20 december 2019.