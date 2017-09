Liam Neeson heeft laatste actierol al gespeeld

De opnames van Hard Powder en The Commuter zijn al afgerond, zo vertelt hij in gesprek met AP. "Ik heb er eentje opgenomen die ergens in januari uitkomt. Daarna volgt er nog eentje en dat is het."

"Ik zeg nu: 'Jongens, ik ben verdomme 65!'. Het publiek denkt op een gegeven moment ook: 'kom op!'", aldus de 65-jarige acteur.

Neeson speelde in drie Taken-delen, was te zien in Non-Stop en heeft in 2018 dus nog twee actiefilms die uitkomen. Eerder zei hij ook al klaar te zijn met romantische komedies. De acteur wil zich nu gaan richten op drama.