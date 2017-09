Jörgen Raymann en Cees Geel lenen stemmen aan nieuwe Legofilm

In de Engelstalige versie worden deze stemmen verzorgd door Dave Franco, Justin Theroux en Jackie Chan. Ook vlogster Jill van Dooren en zanger Vinchenzo hebben in de Nederlandse versie stemmen ingesproken.

In het nieuwe deel in de reeks Lego-films komt Lloyd, de Groene Ninja, samen met zijn vrienden in actie in de strijd om Ninjago Stad. De vorige twee films in de reeks trokken veel bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

De Lego Ninjago Film draait vanaf 27 september in de Nederlandse bioscopen.