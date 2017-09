Stephen King-verhaal Suffer the Little Children wordt verfilmd

Sean Carter, die eerder de film Keep Watching maakte, zal het script schrijven en de film gaan regisseren, schrijft onder andere The Hollywood Reporter dinsdag.

Het verhaal is een van de eerste die King publiceerde en gaat over een bejaarde docent die langzaam tot de ontdekking komt dat haar studenten niet zijn wie zij dacht.

Carter, die zijn regiedebuut maakt met Keep Watching, zal het verhaal verder uitbreiden. Wie er in de film gaan spelen is nog niet bekend.

Recent werden The Dark Tower en It van King verfilmd. Ook onder andere The Shining, The Shawshank Redemption en The Mist zijn vertaald naar een film.

