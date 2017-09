Dirk Kuijt vond documentaire over eigen leven 'mooie confrontatie'

"Het was heel heftig om mezelf zo te zien. Ik heb in mijn leven niet eerder mensen zo dichtbij laten komen en op die manier mezelf laten zien", zegt de oud-voetballer van Feyenoord in gesprek met de VARA Gids.

"Het was een heftige confrontatie, maar op een mooie manier gefilmd. Het is precies zoals het is."

Kuijt bezorgde de club op de laatste competitiedag met drie doelpunten het kampioenschap. Deborah van Dam volgde de geboren Katwijker en diens familie tijdens zijn laatste seizoen bij de Rotterdamse club.

De filmmaakster kreeg voldoende ruimte om haar portret samen te stellen en mocht ook de 'inner circle' van de ex-international filmen.

Gevaar

In totaal speelde Kuijt vijf seizoenen bij Feyenoord. Toen hij tijdens het seizoen 2016-2017 een plek op de reservebank moest accepteren, leek de documentaire heel even gevaar te lopen.

"Normaal gesproken leg ik de focus dan op mezelf en sluit ik me af voor de media. Nu was Deborah erbij. Daar heb ik toen met mijn vrouw over gesproken. Hoe het verder moest met de film. Gertrude vond dat nu we eenmaal hadden gekozen, we het ook volledig moesten toelaten, ervoor moesten gaan. Daarna heb ik niet meer getwijfeld en Deborah haar gang laten gaan."