Opnames The Walking Dead gestaakt door Irma

Onder meer bij The Walking Dead, dat even ten zuiden van Atlanta wordt opgenomen, zijn de opnames gestaakt. Ook bij de studio's waar de reboots van Dynasty en MacGyver worden gedraaid zijn de deuren gesloten.

Maandag wisten de verschillende producenten nog niet wanneer de opnames weer hervat kunnen worden. Verwacht wordt dat dat binnen een paar dagen is.

De storm, die eerder als orkaan veel schade aanbracht op onder meer Sint-Maarten en op de Florida Keys, heeft ook het draaischema van Marvelfilms Avengers 4 en Ant-Man And The Wasp in de war geschopt.

Belastingvoordelen

In het afgelopen decennium heeft Georgia door het invoeren van belastingvoordelen veel Hollywoodproducties weten aan te trekken. Volgens het Film, Music & Digital Entertainment-bureau van de staat werden in 2016 ruim 250 films en televisieseries opgenomen in Georgia. Dat leverde de staat naar eigen zeggen ruim 7 miljard dollar (5,8 miljard euro) op.