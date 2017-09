Leonardo DiCaprio wil graag Marvel-bedenker Stan Lee spelen

Lee vertelde op het HASCON-evenement dat hij het met DiCaprio heeft gehad over het project. "Hij is een van mijn buren en een paar maanden geleden waren we aan het praten. Hij zei: 'wat zou het leuk zijn om jouw verhaal naar het witte doek te brengen'. Dus mijn antwoord was: 'ik laat je wel auditeren'. Ik wil er zeker van zijn dat hij het dan wordt. Hoewel ik me afvraag of hij knap genoeg is", grapt de auteur.

Volgens Lee (94) is DiCaprio een groot fan van de striphelden van uitgever Marvel. "Hij heeft allerlei Marvel-posters aan de muur hangen", aldus de stripbedenker. "Hij heeft een zeer goede smaak."

Joker

Mogelijk kruipt de acteur binnenkort al in de huid van een bekend strippersonage. Volgens bronnen uit de filmwereld zou DiCaprio gevraagd zijn voor de vertolking van The Joker. Eerder werd bekendgemaakt dat er een film wordt gemaakt die draait om de vijand van Batman.

De striptekenaar, die de naam van stripboekenuitgever en filmstudio Marvel bedacht, heeft in totaal bijna zeshonderd superheldenpersonages verzonnen. Een klein deel daarvan stond de laatste twee decennia centraal in de vele superheldenfilms die zijn verschenen.