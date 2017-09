David Bowie gaf toestemming voor cameo in nieuwe reeks Twin Peaks

Dat heeft executive producer Sabrina Sutherland gezegd in een Q&A bij Reddit.

Sutherland vertelt niet veel over het contact dat ze met Bowie heeft gehad over zijn rol. In Twin Peaks: The Return worden flashbacks gebruikt van FBI agent Jeffries. Bowie, die te zien was in de afgeleide televisiefilm Fire walk with me, had daar toestemming voor gegeven.

Eerder liet acteur Harry Goaz weten dat Bowie graag zijn opwachting had willen maken in de nieuwe serie, maar dat lukte helaas niet meer.