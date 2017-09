Actrice Maria Kraakman krijgt ster op boulevard Oostende

De Nederlandse actrice (42) was op het filmfestival van de badplaats aanwezig vanwege een vertoning van haar nieuwe film In Blue. Eerder deze week beleefde In Blue de wereldpremière op het festival Film by the Sea in Vlissingen.

Met het geven van sterren aan acteurs of actrices wil het Festival van Oostende eer betuigen aan grote filmiconen van de lage landen. Eerder kregen onder meer Jeroen Krabbé, Matthias Schoenaerts, Willeke van Ammelrooy en Monic Hendrickx een ster.

In Blue gaat over de Nederlandse stewardess Lin. Tijdens een vlucht helpt ze bij een bevalling, een bijzondere gebeurtenis die haar confronteert met haar eigen verleden. Een toevallige ontmoeting met de vijftienjarige Nicu, die in de tunnels onder Boekarest leeft, mondt uit in een complexe verbondenheid tussen beiden.

De film draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Het Filmfestival van Oostende duurt nog tot en met 16 september. Ook de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven (Brimstone) was er dit weekeinde te gast.