Acteur The Big Bang Theory denkt dat einde serie dichtbij is

Nayyar, die de rol van Raj speelt, zegt in een interview met website Digital Spy dat hij denkt dat er hoogstens nog een paar nieuwe seizoenen van de komedieserie komen.

Het elfde seizoen van The Big Bang Theory zal later deze maand te zien zijn en het twaalfde seizoen van de serie is al bevestigd.

"Ik zeg niet dat het na het twaalfde seizoen klaar is, maar wat ik wel weet is dat deze fantastische en speciale serie zal eindigen, eerder binnenkort dan over een hele poos."

Volgens de acteur voelt de cast zich nu al nostalgisch over alle leuke dingen die ze meegemaakt hebben samen. "Maar ja, wie wil er straks naar een oude en dikke Raj kijken?", lacht Nayyar.

Twaalfde seizoen

Eerder zei maker Chuck Lorre in een interview al dat het twaalfde seizoen van de populaire komedieserie mogelijk het laatste zal worden.

"We konden ons nooit voorstellen dat de show de elf jaar zou halen, laat staan dat we weten wat er na het twaalfde seizoen zou moeten gebeuren", zei Lorre afgelopen augustus tegen The Hollywood Reporter. "Je zou kunnen aannemen dat het twaalfde seizoen dus het einde is van de serie", vervolgde hij.