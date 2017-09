Roeland Fernhout fantaseert met cast over vierde Dummie de Mummie-film

De eerste twee films werden beloond met een Gouden Film, wat betekent dat er meer dan 100.000 bezoekers zijn geweest. Fernhout verwacht dat de derde film de succesvolste wordt. "De acteurs zijn fantastisch en De tombe van Achnetoet zit heel erg goed in elkaar, alsof de regisseur nu echt de juiste vorm heeft gevonden. Van mij mag die vierde film ook wel komen."

Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet gaat over de mummie Dummie, die samen met zijn beste vriend Goos Guts op zoek gaat naar de tombe van de vader van Dummie. Deze bevindt zich in Egypte. Vader Klaas ziet die reis alleen niet zo zitten.

Succes

"Als de reeks een succes zou worden, zou we maximaal drie films maken", vertelt de acteur, die Klaas Guts speelt, de vader van hoofdrolspeler Goos Guts (gespeeld door Julian Ras). "Nu fantaseren we met de cast wel over een vierde film, ja."

Fernhout zegt dat Dummie de Mummie zijn lievelingsproject is. Niet alleen hij, maar ook Jennifer Hoffman, die de grote rol van juffrouw Friek speelt en Julian Ras hebben in alle drie de films gezeten. "Ik ken Julian al sinds zijn elfde en inmiddels is hij alweer zeventien jaar oud, ik heb hem zien opgroeien. Ik houd ook echt van Jennifer, we zien elkaar ook buiten de opnames. Laatst gingen we met z'n drieën naar de Efteling, dat kregen Jennifer en ik cadeau van Julian. Dat was echt geweldig, we zijn echt een familie. Er zit zoveel liefde in die films."

Tijdens zo'n uitstapje heeft Fernhout geen last van kinderen die hem herkennen van Dummie de Mummie. "Nee, die zien pas wie ik ben als ik een baard heb en het liefst nog een cowboyhoed op. Ouders herkennen me eerder en die komen dan wel naar me toe met hun kinderen, maar verder niet."

Expeditie Robinson

Omdat de acteur na Dummie de Mummie geen andere verplichtingen meer had, doet hij dit seizoen mee aan Expeditie Robinson. "Ik had toch niks te doen, geen projecten gepland, dus waarom niet? Ik ben een groot fan van het programma, ik werd twee keer eerder gevraagd, maar toen had ik geen tijd. En nu wel."

"Mijn deelname leek me eerst een heel slecht idee, maar het was uiteindelijk een fantastische ervaring", vertelt Roeland Fernhout. "Het is in het echt nog smeriger, grimmiger en zwaarder dan je op televisie ziet. Veel mensen worden ziek, je loopt de gekste ontstekingen op... Maar ik heb er absoluut geen spijt van."

Fernhout gaat naar eigen zeggen sinds zijn deelname "voorzichtiger door het leven." "Ik ga nu beter met mijn eigen spullen om, ik schat mijn spullen maar ook bijvoorbeeld mijn gezondheid meer op waarde. Ik vond het ook heerlijk om geen telefoon te hebben, eigenlijk past die eenvoudige levenstijl ook veel beter bij me dan mijn huidige leven in Amsterdam."

Kiezen

Toch, als Fernhout moet kiezen tussen een vierde Dummie de Mummie-film of nog een keer meedoen aan Expeditie Robinson, dan gaat hij voor de eerste optie. "De Expeditie moet je maar één keer in je leven doen."