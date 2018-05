Ladder 49 - Jay Russell (trailer)

Bekijk trailer:

Modem/ Breedband

Na 11 september waren brandweermannen de nieuwe helden in de VS, maar veel films heeft dat fenomeen nog niet opgeleverd. Eigenlijk alleen het sobere The Guys, een hier niet uitgebracht drama over de nabestaanden van brandweermannen die sneuvelden bij die terroristische aanval. Collateral Damage, met Schwarzenegger als wraakzuchtige brandweerman, telt niet echt mee, omdat hij voor 9/11 was gemaakt.

Brandweerbroekie

Ladder 49 is de eerste Hollywoodfilm sinds pakweg Backdraft (1991) die het leven van brandweermannen onder de loep neemt. Er zijn in de tussentijd meer films over koks of seriemoordenaars gemaakt, want het brandweerbestaan is zwaar onderbelicht in Hollywood. Zal wel met dure special effects te maken hebben, want het drama ligt voor het oprapen.

Zo ook in Ladder 49, waar de ervaren Chief Mike Kennedy (John Travolta) brandweerbroekie Jack Morrison (Joaquin Phoenix) onder zijn hoede neemt en kneedt tot een ervaren vuurvechter.

Flashbacks

Die ervaring kan echter niet voorkomen dat Jack tien jaar later bekneld raakt in een brandend gebouw waar een felle uitslaande brand woedt. Terwijl Kennedy tracht zijn collega te redden trekt diens leven aan zich voorbij- niet in de bekende flits, maar in handzame flashbacks, die het grootste deel van de film beslaan.

Hoewel Ladder 49 niet in New York speelt, maar in Baltimore grossiert de film ongetwijfeld in heldhaftige brandweerlieden. Maar Travolta zou Travolta niet zijn als hij zijn publiek niet ook op een dansje trakteerde.

Het Parool: "de formule is simpel, maar de invulling is effectief (..) de clichés blijken te werken"

De Volkskrant: "een levensloop zonder verrassingen. En dat blijkt geen enkel probleem te zijn"

In 60 zalen

# Niet gezien

@ Laat maar

@@ Op eigen risico

@@@ Niet slecht

@@@@ Aanrader

@@@@@ Wereldfilm