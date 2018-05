Jeff Goldblum had nooit verwacht acteur te worden

"Ik kom uit Pittsburgh en kende niemand die acteur was. Ik denk dat het vreemd is dat ik überhaupt acteur ben geworden", aldus de Amerikaan.

De 63-jarige Goldblum speelde sinds 1974 in tientallen films, waaronder blockbusters als The Fly en Jurassic Park. In 1996 werd hij als regisseur genomineerd voor een Oscar voor de korte film Little Surprises.

Momenteel is Goldblum te zien in het vervolg van Independence Day, getiteld Independence Day: Resurgence. Net als twintig jaar geleden in het eerste deel, speelt hij in de sciencefiction-film de rol van professor David Levinson.

"Het is fantastisch dat de makers mij opnieuw hebben gebeld na al die tijd, al was het ook vreemd. Ik ben hen heel erg dankbaar", aldus Goldblum.

De eerste Independence Day bracht in 1996 wereldwijd ongeveer 800 miljoen dollar op; bijna 720 miljoen euro.

Video: Acteur Jeff Goldblum over zijn rol in Independence Day: Resurgence

​