Star Wars: The Force Awakens breekt Nederlands dinsdagrecord

Dat heeft distributeur Disney woensdag gemeld.

Het vorige record stond op naam van Harry Potter and the Deathly Hallows Part II. Eerder brak Star Wars: The Force Awakens ook al het record voor de beste woensdagopening ooit, met 68.000 bezoekers in de Nederlandse bioscopen.

In totaal hebben inmiddels meer dan 409.000 mensen in een week tijd The Force Awakens gezien. De totale recette is inmiddels 4,3 miljoen euro.

Video: Star Wars: The Force Awakens - Trailer

Wereldwijd

Ook wereldwijd brak het nieuwe Star Wars-deel afgelopen weekeinde records; in vijf dagen tijd bracht het 517 miljoen dollar op.

In Star Wars: The Force Awakens keren acteurs uit de eerste reeks, zoals Harrison Ford, Carrie Fisher en Mark Hamill, terug. De recensenten in kranten en radioprogramma’s waren unaniem lyrisch over de film. Veel voorstellingen zijn uitverkocht; sommige bioscopen draaien de nieuwe Star Wars de hele dag door.