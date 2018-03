Charlotte Gray - Gillian Armstrong

Of het nu aan Moederdag ligt, of aan de verwachte Attack of the Clones (de nieuwe Star Wars-film die volgende week uitgaat), maar deze week gaan er opvallend veel vrouwenfilms uit. Het zonnige Zus & Zo is op zijn plaats in het voorjaar, maar de timing van

Charlotte Gray

Maar goed, in Charlotte Gray speelt de altijd interessante Cate Blanchett de titelrol van een Schotse vrouw die zich in de Tweede Wereldoorlog bij het Franse verzet aansluit. Ze doet dit officieel voor haar vaderland maar eigenlijk in de hoop haar Britse vriend, een vermiste RAF-piloot, terug te vinden. Tijdens haar werk voor het Franse verzet begint ze veel te voelen voor de verzetstrijder Julien Levade (Almost Famous' Billy Crudup). Dat gooit haar oorspronkelijke doel in duigen.

'Allo 'Allo

De Australische Blanchett acteerde eerder onder regie van haar landgenote Armstrong in het kostuumdrama Oscar and Lucinda (1997), tegenover Ralph Fiennes. In Charlotte Gray wordt Blanchett onder meer terzijde gestaan door Michael Gambon en de eerder genoemde Crudup.

Dat deze Engelstalige acteurs Franse verzetstrijders spelen doet het ergste vrezen: het 'Allo 'Allo-effect ligt zo wel erg op de loer. Maar aangezien ik de film niet heb gezien mag u dat zelf gaan beoordelen.

Het ParoolDe Volkskrant

In 12 zalen