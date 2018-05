Goodfellas-producent klaagt Warner Bros aan

Dat meldt TMZ.

De producent beweert dat Warner Bros liegt over diens boekhouding en in werkelijkheid veel meer heeft verdiend aan de film uit 1990. Winkler zegt dat de studio hem meldde dat er geen winsten zijn te verdelen en dat de film zelfs geld verloor.

Omdat Winkler er zeker van is dat dat niet waar is, eist hij dat Warner Bros met 30 miljoen dollar (26,9 miljoen euro) over de balk komt. De studio zou alleen al met de verkoop van video's 140 miljoen dollar (125, 8 miljoen euro) op hebben gehaald, stelt de producent. Warner Bros noemt de aantijgingen ongegrond en zegt de zaak fel te gaan verdedigen.

De producent is verder bekend van succesvolle films zoals Rocky, Raging Bull en The Right Stuff.