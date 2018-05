Dat maakt Netflix vrijdag bekend.

In A Very Murray Christmas vreest Murray dat niemand zal komen naar zijn tv-show, door een hevige sneeuwstorm die New York teistert. Door zijn eigen doorzettingsvermogen lukt het echter toch om gasten als Clooney en Chris Rock te ontvangen.

De kerstspecial wordt geregisseerd door Sofia Coppola (Lost in Translation, The Bling Ring) en zal vanaf december via Netflix te zien zijn.

