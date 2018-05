Overzicht: Deze films gaan deze week in première

Deze week besteden we aandacht aan vijf films die vanaf woensdag te zien zijn in Nederlandse bioscopen.

The Avengers: Age of Ultron, door Joss Whedon, jeugdfilm Kidnep, De inventieve horrorfilm It Follows, het getekende spookverhaal When Marnie Was There en de biopic Jimi: All is by my Side, over singer-songwriterJimi Hendrix.

The Avengers: Age of Ultron - Joss Whedon

Overvol vervolg op kaskraker uit 2012 waarin Iron Man, The Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye en Captain America voor het eerst samen waren te zien. Exact drie jaar terug werden de krachten van de Marvel-superhelden voor het eerst gebundeld in één film: The Avengers. Ook deze tweede Avengers-film is weer een overvol doch vermakelijk rommeltje waarin voor elke fan iets van zijn gading is te vinden. Vooral het laatste half uur, met een langgerekte reddingsactie en een overkill aan special effects, is langdradig. Gelukkig wordt er ook gas teruggenomen, zoals voor de opbloeiende liefde tussen Bruce Banner en Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

3 sterren

Kidnep - Diederik Ebbinge

Bo (Teun Stokkel) is het kind van steenrijke carrièreouders met veel te weinig tijd. Hij zit eenzaam op een chique internaat in Zwitserland. Voor zijn tiende verjaardag krijgt hij een dure duikvakantie van zijn ouders, maar ook die moet hij weer in zijn eentje doorbrengen. Zover komt het echter niet, want Bo wordt al op het vliegveld ontvoerd. Jeugdfilm met Martin van Waardenberg als goeiige ontvoerder. Onderhoudend, maar het scenario had wat meer verrassingen kunnen gebruiken.

3 sterren

It Follows – David Robert Mitchell

Inventieve horrorfilm waarin tieners worden achtervolgd door 'iets'. Ze kunnen zichzelf er alleen van verlossen door seks te hebben. Komt dat even goed uit! Zo af en toe is er zo'n horrorfilm die ineens een hype wordt - The Blair Witch Project, The Ring, Saw, Paranormal Activity, Insidious. Zo'n hype kan voor hooggespannen verwachtingen zorgen die de film niet kan waarmaken. It Follows bouwt goed op, maar de afwerking is minder bevredigend. De horror-ontdekking van het jaar is het misschien niet, maar de film is wel lekker creepy en retro.

3 sterren

When Marnie Was There - Hiromasa Yonebayashi

Het ontroerende en prachtig getekende spookverhaal When Marnie Was There biedt hoop voor de toekomst van de Japans animatiestudio Ghibli. When Marnie Was There is gebaseerd op een boek van de Engelse schrijfster Joan G Robinson uit 1967. De eerste helft van de film schetst een heel ongelukkige puber. Anna vindt zichzelf lelijk, dom en chagrijnig, en ze haalt in haar verdriet soms opeens gemeen uit naar anderen. Kortom: net een echt kind. Gelukkig weet Anna haar eenzaamheid en woede uiteindelijk achter zich te laten. Dankzij de prachtig geschetste liefde van haar oom en tante, dankzij de kunstschilderes op de duintop, dankzij het meisje Sayaka en vooral dankzij die raadselachtige Marnie met wie ze haar geheimen deelt.

4,5 sterren

Jimi: All is by my Side - John Ridley

Teleurstellende biopic van Jimi Hendrix. Hoofdrolspeler André Benjamin is prima maar Hendrix' muziek wordt node gemist. Het Londense jaren zestig sfeertje wordt in All is by my Side goed neergezet, dankzij handig gebruik van archiefmateriaal. Maar het blijft een probleem dat we Hendrix nooit zijn kenmerkende riffs horen spelen; hij speelt hooguit een cover. Het is tekenend dat de film tot leven komt wanneer hij Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band speelt, met The Beatles in het publiek. De film had meer van dat soort opzwepende scènes kunnen gebruiken.

2 sterren