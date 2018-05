Rome geïrriteerd door opnames Bondfilm

Daniel Craig en de Italiaanse Bondgirl Monica Bellucci werden vorige week nog hartelijk welkom geheten door de burgemeester van Rome, Ignazio Marino.

Maar de volgende dag hadden Engels sprekende beveiligers hun handen vol om boze Italianen in het verkeer de juiste kant op te dirigeren en nieuwsgierige Italianen uit de buurt te houden van de begrafenisscène die werd gedraaid in het museum van de Romeinse beschaving.

Daarna werd een van de drukste verkeersaders in de stad afgesloten om een achtervolging te draaien langs de oevers van de Tiber. Het leidde tot woedende reacties van Italianen.

Zij stelden voor de film daarom 'ongemak' te noemen. ''Je kunt al deze scènes in een studio nabootsen'', klaagt Emanuele Corstrini tegenover The Daily Beast. ''Waarom moet je in deze dagen nog een stad als Rome verlammen voor filmopnames?"

Video: James Bond neemt Rome over

Trekpleisters

Volgens de website moet het ergste nog komen. Voor achtervolgingsscènes worden toeristische trekpleisters afgesloten, waaronder het Piazza Navona en het Vaticaan.

Komende week staat er ook nog een nachtelijke achtervolgingsscène op het programma. Sommige ondernemende inwoners hebben al besloten hun appartementen langs de route te verhuren aan paparazzi.

Eerder waren er filmopnames in Oostenrijk en Londen. De crew gaat nog naar Marokko en Mexico. De film komt in november uit in de bioscoop.