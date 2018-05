Thijs Römer geen 'norse man zonder humor'

Dat vertelt de Moordvrouw-acteur in een interview met NU.nl.

In de politieserie is Römer te zien als Evert Numan, "een vrij norse, introverte man die niet altijd evenveel gevoel voor humor heeft."

Hij vindt zichzelf totaal niet op het Moordvrouw-karakter lijken. "Voor zover ik weet zijn dat niet echt eigenschappen die bij mij passen", grapt hij. "Al hebben we wel allebei een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je wil dat het goed gaat met de mensen om je heen."

Vrienden

Zondag start het nieuwe, vierde seizoen van Moordvrouw. Voor Römer best een spannend moment. "We zijn natuurlijk vorig jaar van vrijdagavond naar zondagavond verhuisd en dat is goed gelukt, maar dit jaar hebben we wel wat concurrentie. Je hoopt dat iedereen gewoon weer gaat kijken."

Na vier seizoenen van de politieserie samen met Wendy van Dijk te hebben opgenomen, kunnen de twee zich goede vrienden noemen. "Je trekt echt naar elkaar toe", aldus Römer. "Je voelt elkaar echt aan, dat is erg prettig. Dat heb ik sowieso met het hele groepje van de zes hoofdrolspelers. Achmed Akkabi is nu bijvoorbeeld ook een hele goede vriend van me."

Alhoewel de acteur naar eigen zeggen "nooit verder dan één seizoen vooruit kijkt", ziet hij een vijfde seizoen van Moordvrouw zeker zitten. Daar is echter nog geen duidelijkheid over. "Wat dat betreft zijn wij acteurs gewoon afhankelijk van de hoge heren", zegt hij lachend. "Hopelijk zijn de kijkcijfers goed en is het ons gegund. Dan krijgen we over een tijd een telefoontje en kunnen we aan de slag. Dat zie ik zeker zitten!"

Nieuwe Buren

Niet alleen in Moordvrouw is de 36-jarige acteur te zien als agent, ook in Nieuwe Buren speelt hij een politieman. "Dat is toeval, twee keer een politierol", verklaart Römer. "Al is het natuurlijk wel een leuke rol om te spelen: vroeger speelde je al agentje in de zandbak, nu bevind je je in een veel grotere zandbak; je mag rondrennen met een wapen en in bootjes springen."

Of er een tweede deel van de succesvolle Saskia Noort-thrillerserie komt, weet hij nog niet. "In het buitenland is er veel belangstelling, dus dat is erg positief", aldus Römer. "Maar natuurlijk eindigde deel één van de serie nogal heftig, dus voor deel twee zou er dan een hoop gereanimeerd moeten worden."

Het vierde seizoen van Moordvrouw start zondag 4 januari om 20:00 uur.