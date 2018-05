Twee mannen in Engeland opgepakt voor lekken Expendables 3

The Expendables 3 verscheen eind juli in dvd-kwaliteit op het internet. Het is opmerkelijk dat een film in zulke goede kwaliteit al voor zijn bioscoopdebuut te vinden was.

De film, met Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol, werd miljoenen keren gedownload en beperkte de bioscoopinkomsten voor de makers.

Het is nog onduidelijk wie de film als eerste heeft gelekt, maar de twee mannen (33, 36 jaar oud) uit het Noorden van Engeland worden nu met de zaak in verband gebracht, meldt Torrentfreak.

Zij zijn de eerste verdachten in de zaak. In Amerika zijn vooralsnog geen mensen aangehouden in relatie tot het lekken van The Expendables 3.

Volgens een speciale eenheid van de politie zouden de mannen de film uit een cloud hebben gestolen en daarna hebben verspreid op het internet.

Video: Trailer The Expendables 3