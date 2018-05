Boodline wordt nieuwe Netflix Original-serie

Netflix kondigde de nieuwe serie donderdag via een korte teaser aan.

Bloodline is een dertiendelige serie die vanaf maart 2015 in alle landen waar Netflix beschikbaar is zal verschijnen. Onder andere Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street) en Ben Mendelsohn (Starred Up) pakken de hoofdrollen in de nieuwe serie.

Er is nog niet heel veel bekend over Bloodline. De serie gaat over een familie van vier volwassen broers en zussen, die ieder hun eigen geheimen en herinneringen uit het verleden hebben. Deze worden allemaal onthuld wanneer een van de broers terugkeert naar het oude huis in Florida Keys.

Bekijk de teaser: