Filmrecensie: Blind - Eskil Vogt

Blind is het regiedebuut van Eskil Vogt. In Noorwegen geniet hij een reputatie als scenarist van o.a. Joachim Triers Reprise en Oslo, 31august.



Die laatste, een geslaagde film over een dag uit het leven van een drugverslaafde in Oslo, was in 2012 trouwens ook in Nederland te zien.

Uitdagend om voor je film een blind hoofdpersonage te kiezen, maar Vogt is niet de eerste. In bijvoorbeeld Wait Until Dark (1967) met Audrey Hepburn, Blind Beast (Japan, 1969), Blind Fury (1989, met onze eigen Rutger Hauer) en Blindness (2008) met Julianne Moore draaide het ook om, soms nog zeer actieve, blindgangers.

Aan het raam

Ingrid (Ellen Dorrit Petersen) in Blind blijft altijd binnen. Ze zet op de tast een kopje thee, luistert naar de televisie en probeert, zittend aan het raam, wat te schrijven. Haar man Morten (Hendrik Rafaelsen) gaat elke dag werken, maar soms heeft ze het gevoel dat hij heel stilletje de kamer is binnengeslopen en haar observeert.

Tegelijkertijd leren we in de film de levens kennen van Einar (Marius Kolbenstvedt), een erg schuchtere en aan porno verslaafde vrijgezel, en zijn overbuurvrouw Elin (Vera VItali), die zich sinds haar scheiding wanhopig vastklampt aan de enige die ze nog heeft in haar leven, haar tienjarige kind Kim.

Amaurophilia

Al vroeg in de film krijg je het gevoel dat er iets raars aan de hand is met deze personages. Kim verandert van een jongen in een meisje. Einar zit op het ene moment in een café, op het volgende moment zit hij in een bus. Wat er aan de hand is, hoe de verhalen zich tot elkaar verhouden, dát is de verrassing die Vogt ons bereidt.

Dat het in deze film onder meer draait om een blinde vrouw en een voyeur, is natuurlijk geen toeval. Gluren, met je ogen strelen, je verbeelding… beelden zijn nu eenmaal vaak een turn on. Einar komt op een van zijn pornosites zelfs het woord amaurophilia tegen, de voorkeur voor seks met blinde mensen. Dat bestaat.

Bekijk de trailer:

Ingenieus scenario

Seks is een terugkerend thema, maar het verhaal draait ook om vertrouwen. Als Morten 's avonds in bed nog even op zijn laptop bezig is, zittend naast zijn blinde vrouw; hoe weet zij dan dat hij niet stiekem aan het internetdaten is met iemand zonder handicap? Met iemand als de eenzame Elin, bijvoorbeeld?

Blind heeft een ingenieus scenario, dat alle personages mooi uitwerkt en je meevoert in de innerlijke wereld van Ingrid. Het is jammer dat het allemaal zo braaf en burgerlijk wordt afgerond. Deze uitstekende acteurs zie je liever nog wat langer struikelend rondtasten tussen eenzaamheid en verlangen.

Te zien in 8 zalen