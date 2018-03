Abu-Assad werkt aan film Willem van Oranje

Dat meldt hij donderdag in de Volkskrant.

Het zou een grootschalige internationale productie moeten worden.“Ik wil iets terugdoen voor het land waar ik al zo lang woon”, vertelt de regisseur.

“Ik zou zo graag een Nederlandse film maken die overal op de wereld te zien is. Een geweldig verhaal, dat van Willem van Oranje: het ontstaan van Nederland. Nieuwe generaties weten daar te weinig van. Het gevecht tegen de bezetting, de creatie van een nieuw volk, het verraad - dat spreekt me aan.”

Scenarist

Abu-Assad praat over het project met Pieter Jan Brugge, een Nederlandse producent die al een paar decennia in Hollywood werkt. Eerder was schrijver Tomas Ross aan het project verbonden, maar deze haakte onlangs af. Daarom is het plan nu op zoek naar een nieuwe scenarist.

De Nederlands-Palestijnse regisseur maakt komend weekeinde kans op een Oscar voor zijn thriller Omar, waarin drie Palestijnse jongens een actie tegen de Israëlische bezetter beramen.

Het is overigens niet het enige plan waar Abu-Assad aan werkt. Hij is ook verbonden aan een Engelstalige remake van de Zuid-Koreaanse wraakfilm Sympathy for Mr Vengeance en schrijft een script van een roadmovie die zich weer in Palestina afspeelt.