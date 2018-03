'Bellezza en Borgman beste films 2013'

De beste Nederlandse film van het jaar was volgens de critici de zwarte komedie Borgman van regisseur Alex van Warmerdam.

La Grande Bellezza kreeg de meeste punten bij een stemming onder 91 Nederlandse critici.

De film van regisseur Paolo Sorrentino vertelt over de zestigjarige journalist Jep die op zoek is naar inspiratie voor zijn tweede boek. Hij struint daarom door Rome en bezoekt feesten, heeft gesprekken en denkt terug aan zijn leven. De film was eerder de grote winnaar bij de European Film Awards en wordt al genoemd als grote kanshebber bij de Oscars eind februari.

Op de tweede plaats in de stemming eindigde het ruimte-epos Gravity van regisseur Alfonso Cuaron. Het visuele spektakel vertelt over twee astronauten (George Clooney en Sandra Bullock) die tijdens reparatiewerkzaamheden aan hun station losraken van hun basis. De laatste titel in de top drie was La Vie d'Adele, de drie uur durende coming of age-film over een lesbische liefde die eerder dit jaar werd bekroond met de prestigieuze Gouden Palm.

Elfde maal

De Nederlandse winnaar Borgman was de eerste vaderlandse titel in bijna veertig jaar die de competitie van Cannes haalde. De zwarte komedie, met rollen voor Hadewych Minis en Mike Weerts, vertelt over een vreemdeling die zich opdringt in het leven van een gezin in een rijke villawijk.

De tweede plaats in de Nederlandse jaarlijst van critici was het rauwe drama Wolf, over een Noord-Afrikaanse jongen (Marwan Kenzari) die in een achterstandswijk probeert zijn plek te vinden in de harde moderne maatschappij. De top 3 wordt afgesloten door de tragikomedie Matterhorn, over een eenzame man (Ton Kas) die besluit een vreemdeling (Rene van 't Hof) in huis te nemen.

Het is de elfde maal dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. De afgelopen jaren sleepten Let the Right one in (2009), Toy Story 3 (2010), Drive (2011) en Amour (2012) de titel in de wacht. La Grande Bellezza draait op dit moment met veel succes in de Nederlandse bioscopen.