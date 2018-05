Hoe duur was de suiker in Suriname in première

Behalve wat lichte teleurstelling bij sommigen dat de film niet in Suriname is opgenomen, was het premièrepubliek goed te spreken over de verfilming van het boek van de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod.

Hoe duur was de suiker vertelt het verhaal over de relatie van een jonge slavin en haar eigenares in Suriname tijdens de slavernijperiode.

Ook de Nederlands-Surinaamse filmmaker Pim de la Parra was positief over de film. ''Cynthia mag blij zijn dat Van de Velde het heeft verfilmd. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn en dat er zoveel Sranan Tongo (Surinaams, red.) in gesproken zou worden."

Regisseur Jean van de Velde, de hoofdrolspeelsters Gaite Jansen, Yootha Wong-Loi-Sing en Genelva Krind en schrijfster McLeod waren allen aanwezig op de première in Paramaribo. Een bijzondere ervaring, volgens Wong-Loi-Sing. ''Tijdens voorstellingen in Nederland was het publiek meestal muisstil. Hier merkten we veel meer van de emoties van het publiek", vertelt de actrice van Surinaamse afkomst.

Middelbare scholieren

Om hun komst extra inhoud te geven hebben de regisseur en actrices de afgelopen dagen met middelbare scholieren gesproken over het thema 'vrijheid is niet vanzelfsprekend'.

De Surinaamse filmproducent Eddy Wijngaarde verwacht dat er veel belangstelling voor de film zal zijn, omdat veel Surinamers zich betrokken voelen bij het verhaal.