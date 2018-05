Griek claimt plagiaat film Justin Timberlake

Hij zou in 1996 een heel vergelijkbaar scenario hebben geschreven. Hij heeft filmmaatschappijen Twentieth Century Fox en New Regency aangeklaagd voor 4,5 miljoen dollar, schrijft de BBC dinsdag.

In Time gaat over een nabije toekomst waarin mensen niet ouder worden dan 25 jaar. Extra jaren zijn alleen te koop, waardoor de rijken onsterfelijk zijn en de armen jong sterven.

Timberlake speelt een man die tijd krijgt van een rijke man maar daarna wordt beschuldigd van zijn moord. Hij besluit de dochter van een andere rijke man te kidnappen om de politie op afstand te houden.

Te koop

Ook in Lappas' scenario Time Card, waarvan een synopsis staat ingeschreven bij de Writer's Guild of America, worden mensen niet ouder dan 25 en is elke seconde te koop. In dit scenario is de hoofdpersoon blut en dus in tijdnood wanneer hij besluit een meisje te ontvoeren om losgeld van haar rijke vader te eisen.

"De overeenkomsten zijn zeer opvallend", zo staat in de aanklacht. Lappas zegt met een vertegenwoordiger van Fox te hebben gesproken die hem 80.000 dollar bood voor zijn scenario. Lappas sloot uiteindelijk een contract af waarbij hij zou worden betaald als Fox het scenario zou verfilmen.

In Time bracht wereldwijd bijna 174 miljoen dollar op. Fox en New Regency hebben nog niet gereageerd.