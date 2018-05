Nederlandse première Inside Llewyn Davis tijdens Film Week

Dat maakt de organisatie dinsdag bekend.

Daarnaast staan Captain Phillips van regisseur Paul Greengrass (release 21 november), La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, release 7 november), Kill Your Darlings van John Krokidas (release 23 januari 2014) en Mistaken For Strangers (Tom Berninger) op het programma.

De films worden vertoond in het kader van de AFW-Publiekspremières. In dit programma worden films vertoond die pas later in het seizoen in de Nederlandse bioscopen zullen verschijnen.

De Amsterdam Film Week vindt plaats van 28 oktober tot en met 3 november.