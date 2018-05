Emma Watson in boekverfilming Your Voice in My Head

Francesca Gregorini (The Truth About Emanuel) gaat de film regisseren, meldt The Hollywood Reporter zondag.

Watson was al eerder verbonden aan het project, evenals Harry Potter-regisseur David Yates, toen het nog in de handen van Warner Bros lag. Yates trok zich terug van het project in 2012, en Watson volgde hem daarna.

Your Voice in My Head gaat over een Britse vrouw met een bipolaire stoornis (Watson) in New York. De opnames beginnen 4 november van dit jaar.