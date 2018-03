Géza Weisz zeker van komst Nederlandse versie Girls

"Ik ben ervan overtuigd dat we het gaan maken", vertelt Weisz.

De 26-jarige acteur, die al vergevorderde plannen voor de serie heeft, krijgt 'binnen afzienbare tijd' te horen of hij aan de slag mag met de opnamen. "BNN is heel enthousiast, het ligt nu bij de netmanager."

Zo ver is het volgens BNN echter nog niet. "Binnenkort is er een gesprek met Weisz over of het bij BNN zou passen", laat een woordvoerder van de omroep weten. BNN liet in februari al doorschemeren wel wat te voelen voor de serie.

"Concreet is het nog zeker niet", stelt de omroep. Als BNN brood ziet in de serie, komt die niet voor komend voorjaar op televisie.

Hoofdrollen

Girls gaat over het hectische leven van een groep twintigers uit New York City. De Amerikaanse serie werd bedacht door de 26-jarige actrice Lena Dunham. Net als Dunham is Weisz van plan een van de hoofdrollen voor zijn rekening te nemen. In de Nederlandse versie staan mannen centraal. Naast Weisz zouden Manuel Broekman, Robert de Hoog en Marwan Kenzari in de serie moeten gaan spelen.

Weisz is naast bedenker van de Nederlandse versie ook de scenarioschrijver.

"De plot hebben we geschreven, maar nog niet opgenomen. Daar is budget voor nodig", vertelt Géza, die bij het schrijven hulp krijgt van Judith Goudsmit. Halina Reijn moet de serie gaan regisseren. De actrice zou daarmee haar regiedebuut maken.