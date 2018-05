HBO maakt remake van cultklassieker Westworld

Dat melden verschillende media.

Jonathan Nolan (The Dark Knight) en zijn vrouw Lisa Joy schrijven samen het script voor de serie. Nolan regisseert tevens de eerste aflevering. Ze werken samen met J.J. Abrams' Bad Robot en Warner Bros.

De sciencefictionfilm uit 1973 gaat over robots die mensen aanvallen in een themapark. In 1980 is er al een remakeserie gemaakt, Beyond Westworld. Deze is ook ook gebasseerd is op de vervolgfilm van Westworld, Futureworld.