Minister Bussemaker naar Cannes voor Nederlandse film

De bewindsvrouw van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woont zondag 19 mei de wereldpremière bij van de film Borgman van regisseur Alex van Warmerdam. Dat heeft een woordvoerster dinsdag bevestigd.

Borgman draait in competitie op het prestigieuze Filmfestival van Cannes. Het is voor het eerst in 38 jaar dat een Nederlandse film kans maakt op de Gouden Palm, de hoofdprijs die op het festival wordt uitgereikt.

Naast Bussemaker is ook een groot aantal cast- en crewleden bij de vertoning aanwezig.

Donkere vertelling

Borgman is de achtste film van Alex van Warmerdam. Het is een donkere vertelling waarin het personage Camiel Borgman centraal staat. Hij arriveert als een buitenstaander in de omheinde lanen van een villawijk.

Zijn komst is het begin van een reeks verontrustende gebeurtenissen rond de zorgvuldig opgetrokken façade van een arrogant, welgesteld echtpaar, hun drie kinderen en het kindermeisje. De hoofdrollen worden gespeeld door Jan Bijvoets, Hadewych Minis en Eva van de Wijdeven.

De film is in augustus in de Nederlandse bioscopen te zien.