Opnames Brad Pitt-film World War Z moeizaam verlopen

Brad Pitt, die de hoofdrol speelt en ook coproducent van de film is, maakte ruzie over het script terwijl het almaar groeiende budget de spanningen deed toenemen.

De film moet nu 400 miljoen dollar opbrengen om de kosten eruit te halen, meldt Vanity Fair.

Op het hoogtepunt van de spanningen praatten Pitt en regisseur Marc Forster niet meer tegen elkaar, zo blijkt verder uit de coverstory.

Opnieuw

Pitt wilde zo veel mogelijk geweld, terwijl de bazen van filmstudio Paramount het geschikt voor kijkers vanaf dertien jaar wilden houden. Toen de director's cut eenmaal klaar was, bleek het einde van de film zo slecht dat dit helemaal opnieuw moest worden opgenomen.

Uiteindelijk is het goed gekomen, want World War Z draait vanaf 4 juli in de Amerikaanse bioscopen. In Nederland is de film waarin Brad Pitt zombies te lijf gaat ook direct te zien.

Bekijk de trailer van World War Z: